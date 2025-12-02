Евертон хоче сенсаційно здихатись лідера збірної України: він може стати частиною обміну

Про майбутнє Віталія Миколенка в англійському Евертоні з'являється все більше інсайдів. Український захисник може покинути розташування "ірисок".

26-річний лівий захисник може змінити клубну прописку. Щоправда, мова не йде про інший чемпіонат, передає 24 Канал із посиланням на журналіста Алана Ніксона.

До теми Клуб, який дав поштовх Забарному у ПСЖ, влаштував полювання на зірку збірної України

Куди може перейти Миколенко?

За його інформацією, Віталій Миколенко може стати частиною трансферу оборонця Фулхема Ентоні Робінсона. Головний тренер Евертон Девід Моєс зацікавлений у поверненні лівого захисника Фулхема, який розпочинав свій шлях якраз у структурі "ірисок". Однак не зміг закріпитись у головній команді та ще у 2019-му перебрався у Віган.

Евертон запропонує іншому англійському клубу обмін. Ліверпульський колектив готовий заплатити за трансфер Робінсона 25 мільйонів фунтів стерлінгів та у придачу додати Миколенка. Адже Віган оцінює свого флангового захисника аж у 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цікаво. На порталі Transfermarkt вартість Робінсона оцінюється у 35 мільйонів євро. Натомість Миколенко коштує 25 мільйонів.

Раніше повідомлялось, що Евертон полює за оборонцем італійського Мілана Первісом Еступіньяном, який вартує 22 мільйони євро. Через такий інтерес "іриски" начебто відмовились від ідеї продовжити контракт із Миколенком.

Чи хоче Миколенко покинути Евертон?

В інтерв'ю Віктору Вацку футболіст збірної України розповідав, що хоче продовжити свої виступи за ліверпульський клуб. Миколенко зізнався, що перемовин щодо ймовірного продовження контракту із керівництвом "ірисок" у нього ще не було. Відзначимо, що угода Віталія із англійським клубом розрахована до кінця поточного сезону 2025 – 2026.

"Мені подобається виступати за цей клуб – я отримую задоволення від кожного матчу, і для мене це найважливіше. Влітку були пропозиції від інших клубів, але вони не сприймалися серйозно. Всі сторони задоволені співпрацею, тож я продовжую грати за Евертон", – розповідав Миколенко.

Згодом стало відомо, що за Миколенком пильно стежить інший англійський клуб Борнмут, який влітку продав українця Іллю Забарного у паризький ПСЖ.

Що відомо про кар'єру Миколенка в Евертоні?