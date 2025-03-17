Захисник збірної України може стати гравцем гранда АПЛ
- Віталій Миколенко може перейти з Евертона до Тоттенгема, який цікавиться підсиленням лівого флангу оборони.
- Тоттенгем також розглядає кандидатури Раяна Аїт-Нурі з Вулвергемптона та Мігеля Гутьєрреса з Жирони.
Віталій Миколенко з січня 2022 року виступає в Англійській Прем'єр-лізі у складі Евертона. Вже найближчим часом він може змінити клубну прописку.
Українським футболістом цікавиться інший англійський клуб. Вихованець київського Динамо потрапив у шорт-лист Тоттенгема, який улітку хоче підсилити лівий фланг оборони, повідомляє 24 Канал із посиланням на Yardbarker.
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Миколенко один з трьох кандидатів
Головним кандидатом для керівництва "шпор" на цю позицію є Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона. За нього Тоттенгем готовий запропонувати 35 мільйонів євро.
Якщо ж ця угода не відбудеться, то лондонський клуб має два альтернативні варіанти. Окрім Віталія Миколенка "шпори" ще розглядають можливість підписання Мігеля Гутьєрреса, який виступає в іспанській Жироні та є одноклубником Віктора Циганкова.
Зазначимо, що раніше була інформація про інтерес Тоттенгема до ще двох гравців збірної України. Увагу лондонців привертають Георгій Судаков та Ілля Забарний.
До слова. В нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 29 матчів у складі "ірисок". У них він відзначився двома асистами.
Нагадаємо, що тренер українського захисника Евертона став найкращим в АПЛ у лютому. Ця нагорода стала 11-ю для Девіда Моєса в кар'єрі й за цим показником він увійшов у топ-3 в історії ліги.