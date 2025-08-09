На 12-й хвилині матчу проти Роми травмувався захисник "ірисок" Віталій Миколенко. Українець, ймовірно, пошкодив привідний м'яз, пише 24 Канал.

Яку травму отримав Миколенко?

Віталій просигналізував тренерській лаві про травму та попросив заміну. 26-річний футболіст залишив поле накульгуючи.

Відео травми Миколенка

Якщо діагноз підтвердиться, то Миколенко може пропустити від двох до трьох тижнів. У такому випадку він не зіграє на старті чемпіонату АПЛ. У першому матчі Евертон зіграє на виїзді проти Лідса. Поєдинок відбудеться 18 серпня.

Щодо спарингу Евертон – Рома, то перемогу в матчі здобули підопічні Джан П'єро Гасперіні. Єдиний гол на 70-й хвилині забив Матіас Суле.

Артем Довбик відіграв 80 хвилин, але результативними діями не відзначився та був замінений на Евана Фергюсона.

