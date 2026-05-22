Віталій Миколенко визначився з майбутнім: де гратиме футболіст збірної України

Контракт українсього захисника Віталія Миколенка з Евертоном завершується у червні 2026 року. На тлі відсутності новин про нову угоду постало питання, чи буде ексдинамівець і далі виступати в АПЛ.

Миколенко цього сезону стабільно був гравцем основного складу "ірисок", тож невизначеність з його майбутнім відверто дивувала. Відомий інсайдер Фабріціо Романо поставив у цій історії приємну крапку.

Де Миколенко гратиме у наступному сезоні?

Прощатися з українським лівим беком в синій частині Ліверпуля все ж не збираються. За повідомленням Романо, вже у п'ятницю, 22 травня, за один матч до кінця сезону, Миколенко має підписати новий контракт.

Віталій залишиться в Евертоні щонайменше до червня 2029 року. Угода передбачатиме опцію продовження ще на сезон, якщо сторони погодять подальшу співпрацю.

Чого Миколенко досяг у цьому сезоні з Евертоном?

Під керівництвом Девіда Моєса Евертон нарешті припинив бути претендентом на виліт з Англійської Прем'єр-ліги і став міцним "середняком". Тривалий час "іриски" навіть могли претендувати на єврокубки, але завадив слабенький фініш: за останні шість матчів чемпіонату команда не здобула жодної перемоги.

Миколенко провів в АПЛ 32 матчі і відзначився однією результативною передачею. Ще три матчі українець зіграв у кубках, з яких Евертон досить рано повилітав.

Новий контракт – хороше привітання для Віталія з майбутнім поповненням у родині. Лише три дні тому Миколенко разом з дружиною в інстаграмі поділилися новиною про те, що невдовзі стануть батьками вдруге.