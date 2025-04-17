Іменитий англійський гранд зацікавився гравцем збірної України

Віталій Миколенко доволі давно перейшов у Евертон. Український захисник демонструє високий рівень та є гравцем основного складу мерсисайдського колективу.

25-річний фулбек "ірисок" може піти на підвищення. Іменитий англійський клуб зацікавився лівим захисником збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на EvertonNews.

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Кого зацікавив Миколенко

Українським фулбеком Евертона зацікавився лондонський Тоттенхем. "Шпори" мають наміри зробити пропозицію "ірискам" щодо трансферу Віталія Миколенка влітку 2025 року.

Зі свого боку, Евертон зацікавлений у підписанні Рішарлісона, який мало грає за лондонський колектив. Тому, можливо, це може посприяти переходу Миколенка у Тоттенхем.

Проте Евертон не планує продавати Віталія Миколенка, адже не має хорошого та якісного гравця, який замінить українця. "Іриски" мають наміри запропонувати покращений контракт 22-річному фулбеку.

У поточній кампанії Віталій Миколенко зіграв у 31 матчі за Евертон в усіх турнірах. У своєму активі український лівий захисник "ірисок" має дві гольові передачі.