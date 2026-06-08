Миколенко ухвалив рішення щодо подальшої кар'єри

Віталій Миколенко поставив крапку в розмовах про своє майбутнє. Захисник збірної України продовжив співпрацю з Евертоном ще на три роки.

Футболіст залишається в найсильнішій лізі світу. Український оборонець узгодив нову угоду з Евертоном, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Що відомо про майбутнє Миколенка?

Віталій Миколенко підписав новий контракт з Евертоном. Нова угода розрахована до літа 2029 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

Попередній контракт українця діяв до червня 2026 року, тому мерсисайдці заздалегідь подбали про майбутнє одного зі своїх лідерів. Останніми місяцями керівництво клубу активно працювало над продовженням угоди з лівим захисником.

Українець став важливою фігурою для "ірисок"

Миколенко перебрався до Евертона з київського Динамо на початку 2022 року. Відтоді він став основним виконавцем на лівому фланзі оборони та одним із найстабільніших гравців команди.

У сезоні-2025/2026 українець продовжував регулярно виходити в основі клубу, підтверджуючи свій статус важливого елемента оборонної ланки команди. За інформацією Flashscore, Миколенко зіграв у минулому сезоні АПЛ 33 матчі, в його активі один асист.

Що відомо про кар'єру Миколенка?

Вихованець київського Динамо дебютував за першу команду "біло-синіх" у 2017 році. Разом зі столичним клубом він виграв чемпіонат України, двічі Кубок України та тричі Суперкубок країни.

За Динамо Миколенко провів 132 матчі, забивши сім голів. У складі Евертона на його рахунку вже понад 150 поєдинків та чотири забиті м'ячі.

За національну збірну України захисник дебютував у 2018 році. Наразі він провів понад 50 матчів у синьо-жовтій футболці та є одним із ключових виконавців команди.