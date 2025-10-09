У жовтні збірна України з футболу проведе два наступні матчі відбору на чемпіонат світу-2026. Захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко заговорив про підтримку уболівальників.

Лівий захисник англійського Евертона розповів про критику уболівальників після невдалих матчів збірної України. Віталій Миколенко зробив важливий меседж фанам напередодні виїзного поєдинку проти Ісландії, пише 24 Канал із посиланням на ВЗБІРНА.

Цікаво Не Шевченко чи Ребров: Довбик зізнався, кого із українських зірок повернув би у збірну

Що Миколенко сказав про підтримку збірної України?

Футболіст "синьо-жовтих" попросив уболівальників набратись терпіння. У своєму коментарі Миколенко не став закликати уболівати за збірну, адже чимала кількість фанів більше не хочуть підтримувати команду через погані ігри.

Уболівальникам хочу побажати терпіння. Не говоритиму, мовляв, підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось уже не хоче підтримувати, багато критики виливає. І це нормально, тому що після деяких матчів ми цього заслуговуємо. Якщо можете – вболівайте за нас,

– сказав Миколенко.

До слова. Віталій Миколенко наближається до позначки у 50 зіграних матчів за збірну України. До цього показника захиснику залишилось лише два поєдинки, які він може зіграти у жовтневому відборі на ЧС-2026. Миколенко забив гол та віддав три результативні передачі у 48-ми іграх за збірну (дані Transfermarkt).

Як Україна стартувала у відборі на ЧС-2026?