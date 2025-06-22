На війні проти Росії загинув футбольний тренер Віталій Ванкевич

Українські воїни безперервно стоять на захисті рідної країни. Кожного дня на фронті гине цвіт нації, який би мав творити майбутнє Батьківщини.

Українську спортивну спільноту спіткала сумна звістка. На війні проти Росії загинув Віталій Ванкевич з позивним "Фізрук", повідомляє 24 канал із посиланням на Львівську асоціацію футболу.

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Що відомо про Віталія Ванкевича

Віталію Ванкевич у цивільному житті був футбольним тренером, асистентом арбітрів та футзалістом. Воїн приєднався до Збройних сил України у листопаді 2013 року у віці 18 років.

Ванкевич тоді проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені Данила Галицького. У 2014 році "Фізрук" брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

Під час повномасштабного вторгнення Віталій був старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу у 45-й окремій артилерійській бригаді. На момент загибелі Ванкевичу було 30 років.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та тим, хто знав Віталія Ванкевича. Вічна слава та пам'ять Герою України!

Раніше повідомлялось, що президент футзального клубу Ревера 1908 з Івано-Франківська Микола Худевич загинув на війні проти Росії.