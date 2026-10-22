"Плювок в обличчя всім українцям": легенда спорту відреагував на заяву Віткоффа про Путіна

Світ спорту не лишився осторонь ганьби радника Дональда Трампа Стівена Віткоффа, який під час візиту до Росії назвав диктатора Путіна "гуманістом". На цю обурливу подію відреагував відомий підтримкою України та засудженням проросійського курсу США Домінік Гашек.

Легенда Національної хокейної ліги не стримував емоцій та слів на своїй сторінці у мережі X. Один з найкращих воротарів в історії свого виду спорту висловив свій погляд на те, як варто насправді називати Путіна, пише 24 Канал.

Що Гашек написав у відповідь на заяву Віткоффа

Чех зазначив, що вживати слово "гуманіст" щодо злочинця, вбивці і терориста – це справжній плювок в обличчя українців та всього демократичного світу.

Цей вчинок сам по собі є злочином, оскільки легітимізує криваву кампанію Путіна. Путін – масовий убивця, злочинець і терорист! Цей спеціальний посланець Трампа принизив власну країну так, як ніхто інший за останні 80 років. На жаль, цією заявою він також принизив своїх союзників,

– не стримувався Гашек.

Пізніше він також оприлюднив фотографії російських злочинів в Україні, показавши, яким насправді "гуманістом" є Путін, і яку зраду вчиняють американські чиновники, догоджаючи кремлівському диктатору.

Як Гашек реагує на зміну політики США

Це вже не перший випадок цього тижня, коли дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон у складі збірної Чехії різко критикує адміністрацію Дональда Трампа за антиукраїнську діяльність.

Раніше Гашек назвав Трампа прибічником злочинців через те, що президент США заявив, нібито Росія "не робила Україні нічого серйозного".