28 лютого, 22:19
Європейська країна зупинила чемпіонат з футболу через війну між Ізраїлем та Іраном

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Ізраїль зупинив усі спортивні, культурні та освітні заходи через військовий конфлікт з Іраном.
  • 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову спецоперацію проти Ірану, що призвело до ракетних ударів у відповідь.

У суботу, 28 лютого, в світі сталась черговий військовий конфлікт. США та Ізраїль вирішили провести спецоперацію проти Ірану.

Збройні сили цих країн завдали масованого удару по військових та інших іранських об'єктах. Це спричинило удари у відпвідь, пичому не тільки по Ізраїлю, повідомляє Міністерство культури країни.

Чи буде спорт в Ізраїлі?

Не дивно, що за таких обставин спорт у низці країн опинився на другому плані. Через удари Ірану у відповідь в Ізраїлі вирішили поставити спортивні турніри на паузу.

Міністерство культури та спорту Ізраїлю оголосило про скасування усіх розважальних заходів у країні. Було прийняте рішення про скасування проведення усіх спортивних, культурних та освітніх заходів.

Термін дії рішення – до 2 березня, однак не виключено, що його подовжать. Таким чином, в чемпіонаті Ізраїлю з футболу скасували усі матчі 25-го туру, які мали відбутися цими вихідними. Зазначимо, що ізраїльські клуби та збірні грають під егідою УЄФА (Європейського футбольного союзу).

Також зупинено і чемпіонат Ізраїлю з баскетболу. Окрім цього, Sport5 повідомляє, що Хапоель Тель-Авів вирішив вивести усіх своїх гравців з країни через підвищений рівень небезпеки.

Що відомо про війну між Ізраїлем та Іраном?

  • Вранці, 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали військову спецоперацію проти Ірану. Метою країни є усунення загрози з боку Ірану, а саме – зміна режиму в країні.
  • Іран бажає заволодіти ядерною зброєю та відмовляється виконувати вимоги США щодо без'ядерного статусу. Армія оборони Ізраїлю також долучилась до атаки на Іран.
  • У відповідь посібники росіян розпочав ракетні бомбардування дружніх до США країн. Окрім Ізраїлю, під атакою опинились Кувейт, Йорданія, Бахрейн, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.
  • Вибухи лунали в Дубаї та Абу-Дабі, а в Бахрейні безпілотник влучив у багатоповерхівку. У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про вбивство верховного голови Ірану Алі Хаменеї. Правда, представники мусульманської країни заперечують цю інформацію.