Титулований український хокеїст отримав поранення на фронті: з'явились нові деталі

Олександр Матвійчук під час виконання бойового завдання потрапив у засідку. Внаслідок стрілянини впритул колишній хокеїст збірної України отримав важке поранення.

Лікарі перевели Матвійчук у медикаментозний сон. У п'ятницю 13 червня ексспортсмен прийшов до тями, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм доньки Олександра Аліни.

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Що відомо про Матвійчука

Аліна, донька Олександра Матвійчука, повідомила про стан здоров'я свого батька після отримання важкого поранення на фронті. Дівчина зазначила, що ексхокеїст отямився та подякувала лікарям.

Батько при свідомості. Спасибі лікарям і реанімації. Він уже навіть трохи спілкується, хоча це ще складно. Але це великий крок уперед, і ми вдячні всім, хто поруч у цей час,

– написала Аліна.

Зазначимо, що 12 червня стало відомо про те, що Олександр Матвійчук отримав вогнепальні поранення обличчя, правого плеча та лівої стопи. Також колишній хокеїст зазнав закритої черепно-мозкової травми. Разом з ним були три побратими.

Матвійчук позбувся хрящів носа, а також зазнав переломів великої кількості кісток обличчя та щелепи. Лікування Олександр проходить у Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Додамо, що Олександр Матвійчук п'ять разів ставав чемпіоном України та володарем Кубка країни, граючи за хокейний клуб Сокіл. У складі київського колективу він провів 496 матчів, оформивши 130 шайб та 160 передач.

До слова. Свого часу Олександр Матвійчук виступав за збірну України. У складі національної команди ексхокеїст провів 134 матчі, де забив 26 голів та віддав 35 асистів.

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