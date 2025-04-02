На фронті загинув 23-річний український спортсмен Дмитро Левицький

Сили оборони продовжують мужньо стримувати навалу російських окупантів. Кожного дня на фронті гинуть найкращі сини та доньки України.

Цього разу росіяни забрали життя українського спортсмена Дмитра Левицького. Герою назавжди залишиться 23 роки, повідомляє 24 канал із посиланням на Вінницьких вовків.

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Що відомо про Дмитра Левицького

З самого дитинства Дмитро Левицький захоплювався спорт та вирішив займатись американським футболом. Регбіст був вихованцем клубу "Вінницькі вовки".

Левицький приєднався до лав Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дмитро понад три роки мужньо боронив рідну країну.

Дмитро Левицький загинув 12 березня 2025 року у Курській області під час виконання бойового завдання.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Левицького. Вічна слава Герою України!