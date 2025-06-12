Усик зізнався, як на нього впливає війна при підготовці до реваншу із Дюбуа

Олександр Усик готується до пекельної битви проти Даніеля Дюбуа. 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" боксери визначать наступного абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Український чемпіон розповів про підготовку до бою проти британця. Зокрема, Король хевівейту розповів, як на нього ментально впливає війна в України, повідомляє 24 канал із посиланням на CNN Sports.

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Усик про підготовку до бою з Дюбуа

Олександр Усик заявив, що він впевнений у перемозі над Даніелем Дюбуа у другому поєдинку. 38-річний боксер зізнався, що через події в Україні йому важко повністю з концентруватись на реванші, але в нього немає вибору.

Український чемпіон наголосив, що постійно спілкується з військовими. Зі слів Короля хевівейту, вони більше зацікавлені його підготовкою до поєдинку, ніж розповідають про війну.

Я показую їм відео наших тренувань. Наскільки я впевнений у перемозі? На сто відсотків. 100 000 000%. Важко відключитися від війни, але я можу відключитися, щоб виконувати свою роботу, щоб пізніше більше допомагати своїй країні,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У тому поєдинку український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Олександр Усик відреагував на спецоперацію "Павутина", яку провела СБУ на території Росії.