Вже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення росіян у нашу країну. Сили оборони України героїчно стримують навалу окупантів, ліквідовуючи їх у промислових масштабах на полі бою.

Серед загиблих, які замість мирного життя обрали війну проти України, вже було чимало представників "запорєбрикового" спорту. Напередодні стало відомо про поповнення у списку "хороших руських" спортсменів.

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Був успішним атлетом, але обрав пекло

До нього ввійшов паверліфтер і бодибілдер Константін Брєус. Він пішов воювати добровольцем і близько пів року вважався зниклим безвісти, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.

На початку квітня його тіло врешті-решт було опізнане. Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 травня.

Зазначимо, що Константін Брєус був чемпіоном світу з паверліфтингу. Він здобув цей титул у 2012 році на турнірі, який відбувався в Нідерландах.

Також атлет брав участь у змаганнях з бодибілдингу та був актором. Він знімався в епізодичних ролях у російських телесеріалах.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Константіна Брєуса. Земля скловатою.

Раніше повідомлялося, що також Сили оборони України ліквідували футболіста Іллю Чижова. Він свого часу визнавався найкращим нападником Тверської області.