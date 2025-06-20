Готові побажати смерті, – Нікольченко відреагувала на хейт через свою скандальну заяву

Влада Нікольченко викликала резонас в українській спільноті, ставши на захист російської мови. Після своїх висловлювань колишня гімнастка отримала купу хейту у соціальних мережах.

Нікольченко відреагувала на негативні повідомлення щодо своєї скандальної заяви стосовно російської мови. Колишня спортсменка різко звернулась до користувачів соціальних, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексгімнастки.

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Реакція Нікольченко на хейт

Влада Нікольченко заявила, що саме у цій ситуації й проявився людський фактор. Колишня художня гімнастка підкреслила, що ті, хто робить більше, зазвичай пише найменше.

Нікольченко наголосила, що купа хейту, яка вилилась на неї, ще більше підтверджує її слова. Колишня спортсменка розчарована ситуацією, що виникла.

Я – людина, яка нічого вам не зробила, ми навіть особисто не знайомі, а ви мені через мову готові побажати смерті, спалити на вогнищі тощо. Просто вдумайтесь. Люди, прокиньтеся! Це такі дрібниці сьогодні – над нашими головами літають ракети, гинуть люди, а ви готові перегризти горло своїй же землячці через мову,

– написала Нікольченко.

У відповідь на хейт Влада Нікольченко запитала у людей, коли вони востаннє робили донат на армію. Колишня гімнастка заявила, що краще зайнятись своєю справою, а не ганьбити Україну.

Нагадаємо, що купу хейту у бік Влади Нікольченко спричинила її скандальна заява стосовно російської мови. Колишня художня гімнастка відреагувала на слова Катерини Мотрич, що треба "вбити у собі все російське".