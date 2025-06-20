Никольченко отреагировала на негативные сообщения относительно своего скандального заявления относительно русского языка. Бывшая спортсменка резко обратилась к пользователям социальных, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-гимнастки.

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Реакция Никольченко на хейт

Влада Никольченко заявила, что именно в этой ситуации и проявился человеческий фактор. Бывшая художественная гимнастка подчеркнула, что те, кто делает больше, обычно пишет меньше всего.

Никольченко отметила, что куча хейта, которая вылилась на нее, еще больше подтверждает ее слова. Бывшая спортсменка разочарована ситуацией, что возникла.

Я – человек, который ничего вам не сделал, мы даже лично не знакомы, а вы мне из-за языка готовы пожелать смерти, сжечь на костре и тому подобное. Просто вдумайтесь. Люди, проснитесь! Это такие мелочи на сегодняшний день – над нашими головами летают ракеты, гибнут люди, а вы готовы перегрызть горло своей же землячке из-за языка,

– написала Никольченко.

В ответ на хейт Влада Никольченко спросила у людей, когда они в последний раз делали донат на армию. Бывшая гимнастка заявила, что лучше заняться своим делом, а не позорить Украину.

Напомним, что кучу хейта в сторону Влады Никольченко вызвало ее скандальное заявление по поводу русского языка. Бывшая художественная гимнастка отреагировала на слова Екатерины Мотрич, что надо "убить в себе все русское".