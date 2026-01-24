Динамо не може позбутися скандального форварда: чому ФІФА заблокувала трансфер

Румун Владіслав Бленуце від початку свого перебування у Києві викликав лише обурення фанів Динамо через репост пропагандистів у соцмережах. Тепер клуб навіть за бажання не може розпрощатися з нападником.

На Бленуце є одразу двоє потенційних покупців. Але на заваді стоять правил ФІФА, пише Digisport.

Чому Динамо не продає Бленуце?

Керівний футбольний орган світу забороняє гравцям виступати одразу за три команди упродовж одного сезону. Трансфери, які можуть призвести до подібної ситуації, блокуються.

Бленуце наприкінці літа ще перед тим, як вирушити до Динамо, встиг пограти за клуб Крайова у Румунії. Тож свою "квоту" команд на сезон він вже вичерпав.

Хто хоче купити Бленуце в Динамо?

Нападник зацікавив одразу два зі своєї батьківщини – Динамо Бухарест і Ботошані. Цікаво, що обидва намагалися домогтися у ФІФА винятку для Бленуце із загальних правил.

Справа в тому, що Крайова фактично припинила існування. Тож румуни намагалися довести, що виступ форварда у їхньому складі не мав спортивного змісту. Але у ФІФА піти назустріч відмовилися. А Бленуце залишиться в Києві принаймні до літа.

Який скандал був пов'язаний з Бленуце в Динамо?

Щойно перейшовши у київську команду, Владіслав став ворогом для ультрас через свої соцмережі. Там він робив репости російського пропагандиста Соловйова і сам поширював проросійські висловлювання.

Відбілювати репутацію довелося гривнею: румун пожертвував 700 тисяч гривень на Збройні Сили України. За це навіть отримав від командування Повітряних Сил подяку, яка трохи заспокоїла гнів фанатів.

Як Бленуце проявив себе в Динамо?