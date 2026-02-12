Українець, про якого говорить весь світ: що відомо про Владислава Гераскевича

Дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 стала найгучнішим скандалом Ігор. Спортсмен від початку своєї кар'єри вирізнявся наполегливістю і безкомпромісністю як на льодовій трасі, так і в суспільному житті.

Гераскевич ніколи не боявся говорити незручні речі для спортивних чиновників і демонструвати чітку громадянську позицію. 24 Канал розповідає про першого в історії українського скелетоніста-олімпійця.

Дивіться також Українця Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх

Як Владислав Гераскевич прийшов у скелетон?

Як пише Укрінформ, любов до зимових видів спорту в уродженця Києва з'явилася з дитинства, коли він багато катався на санчатах. Свою роль зіграло і спортине минуле батька й тренера Михайла Гераскевича – він свого часу серйозно займався бобслеєм.

Проте починав Влад зовсім не у скелетоні – пробував свої сили у танцях, боксі, бойовому самбо, дзюдо, змішаних бойових мистецтвах і навіть богатирському багатоборстві. Але зрештою зробив вибір на користь спорту, який на той час в Україні був маловідомим широкому загалу.

Оскільки інфраструктури в нашій державі для заняття скелетоном немає, Гераскевич тренувався у латвійській Сігулді. В інтерв'ю Влад розповідав, що його тренувальні санчата були вужчими за нього, тож доводилося терпіти біль від контакту з бортами, який приймав на власні плечі. Широка статура, "зовсім не під скелетон", призводила до синців і забоїв – але спортсмен ніколи не скаржився і не здавався.

Владислав Гераскевич із синцями від ударів об борти треку / фото із соцмереж

Цікаво, що спорт не завадив Владу здобути чудову освіту: він добре вчився у школі і згодом закінчив Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як Гераскевич став першим українським олімпійцем у своєму виді?

Як пише НОК, у 2016 році Гераскевич взяв участь у Юнацьких зимових олімпійських іграх в Ліллехаммері, де посів 8 місце. А вже за два роки він вписав своє ім'я в історію українського спорту, кваліфікувавшись на Олімпіаду-2018 у корейському Пхьончхані. Там, попри статус дебютанта, одразу продемонстрував дуже гідний результат і завершив змагання 12-им.

Чотири роки потому в Пекіні Влад знову представляв Україну і посів 18-те місце у протоколі. 11 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення росіян, він показав на весь світ плакат No War in Ukraine.



Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2022 в Пекіні / фото Суспільне

Чому Гераскевич заблокований у соцмережах президента НОК Гутцайта?

Під час повномасштабної війни Владислав та його батько і тренер Михайло, президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону, жорстко протидіяли інертності українських спортивних чиновників в питанні відстоювання українських інтересів.

Коли зрадник України Сергій Бубка просто зник з інформпростору після нападу росіян і ніяк не коментував війну, паралельно продовжуючи вести бізнес з окупантами, Гераскевичі вимагали його відсторонення. Як пише Главком, Влад порушив це питання на засіданні Комісії атлетів НОК, але отримав у відповідь погрози і звинувачення у незручності.

Не склалися відносини і з новим президентом НОК Вадимом Гутцайтом, якого Владислав критикував через недостатню роботу щодо відсторонення росіян від світового спорту, а також відсутність прозорості у розподілі бюджетних коштів між олімпійськими видами. Зрештою чиновник навіть заблокував Гераскевича у соцмережах.

Які обставини дискваліфікації Гераскевича на Олімпіаді-2026?

"Шолом пам'яті", який Влад підготував до виступу в Кортіні-д'Ампеццо, став найбільш обговорюваною темою Олімпіади у світових ЗМІ. На ньому спортсмен розмістив портрети 20 спортсменів, вбитих росіянами за час великої війни.



"Шолом пам'яті" Владислава Гераскевича / фото Getty Images

На жаль, виступити на своїх вже третіх Олімпійських іграх Владиславу не дало жахливе рішення МОК дискваліфікувати його через нібито порушення Олімпійської хартії. В Італії Гераскевич, який став прапороносцем своєї збірної, реально претендував на медалі: на офіційних тренуваннях він демонстрував результати в топ-6, а одне з них виграв з найкращим часом.

Владислав Гераскевич пообіцяв не здаватися: він оскаржуватиме несправедливтий бан від МОК у Спортивному арбітражному суді.