Шанс на участь Гераскевича в Олімпіаді ще є: суд оголосить рішення за добу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ще зберігає шанс взяти участь в Олімпійських іграх. Юридична команда спортсмена подала апеляцію за пришвидшеною процедурою.

Підрозділ Спортивного арбітражу працює безпосередньо на місці проведення головних змагань чотириріччя. Тож є ймовірність отримати рішення максимально оперативно, пише Суспільне Спорт.

Що відомо про апеляцію Гераскевича?

Юрист спортсмена Євген Пронін скористався можливістю подати скаргу на рішення МОК щодо дискваліфікації за спеціальною процедурою швидкого розгляду. Вирок в такому випадку можна очікувати вже упродовж 24 годин.

Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді,

– зазначив Пронін.

Сьогодні без участі Гераскевича відбулися два заїзди чоловічих змагань зі скелетону. Ще два заплановані на п'ятницю, 13 лютого – на відміну від четвергових стартів, вони відбудуться не зранку, а ввечері. Це збільшує шанс на те, що до початку 3-го раунду рішення щодо апеляції Гераскевича вже буде ухвалено.

Як розгорталися події щодо дискваліфікації Гераскевича?