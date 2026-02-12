Укр Рус
12 лютого, 19:05
Шанс на участь Гераскевича в Олімпіаді ще є: суд оголосить рішення за добу

Андрій Олійник
Основні тези
  • Український скелетоніст Владислав Гераскевич подав апеляцію на рішення МОК щодо дискваліфікації за пришвидшеною процедурою, очікуючи рішення протягом 24 годин.
  • Дискваліфікація пов'язана з "забороненим" шоломом, і Гераскевич відстоює своє право змагатися, подавши справу до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ще зберігає шанс взяти участь в Олімпійських іграх. Юридична команда спортсмена подала апеляцію за пришвидшеною процедурою.

Підрозділ Спортивного арбітражу працює безпосередньо на місці проведення головних змагань чотириріччя. Тож є ймовірність отримати рішення максимально оперативно, пише Суспільне Спорт.

Що відомо про апеляцію Гераскевича?

Юрист спортсмена Євген Пронін скористався можливістю подати скаргу на рішення МОК щодо дискваліфікації за спеціальною процедурою швидкого розгляду. Вирок в такому випадку можна очікувати вже упродовж 24 годин.

Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді,
– зазначив Пронін. 

Сьогодні без участі Гераскевича відбулися два заїзди чоловічих змагань зі скелетону. Ще два заплановані на п'ятницю, 13 лютого – на відміну від четвергових стартів, вони відбудуться не зранку, а ввечері. Це збільшує шанс на те, що до початку 3-го раунду рішення щодо апеляції Гераскевича вже буде ухвалено. 

Як розгорталися події щодо дискваліфікації Гераскевича?

  • Ще сьогодні зранку МОК організував зустріч Владислава з президенткою організації Кірсті Ковентрі, яка пояснила спортсмену, чому його буде відсторонено від змагань за "заборонений" шолом.
  • Гераскевич не погодився змінити інвентар на інший без зображень вбитих Росією українських спортсменів.
  • Після цього Владу вручили офіційний документ про дискваліфікацію і позбавлення акредитації.
  • Пізніше в МОК передумали і повернули українцю право перебувати в зоні змагань у Кортіні, але не брати участь у заїздах.
  • Гераскевич одразу заявив, що готовий до останнього відстоювати своє право змагатися, подавши до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.