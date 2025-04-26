Кочергін допоміг Ракуву розгромити суперника: відео чудового асисту
- Владислав Кочергін допоміг Ракуву перемогти Шльонськ з рахунком 3:0, відзначившись асистом на перший гол.
- Ракув лідирує у чемпіонаті Польщі з 62 балами, а Кочергін у сезоні-2024/2025 зіграв 31 матч, забив 5 голів та віддав 5 асистів.
Владислав Кочергін відзначився результативною дією за Ракув у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі. Він віддав асист, чим допоміг відкрити рахунок у протистоянні.
У п'ятницю, 25 квітня, відбувся матч 30-го туру чемпіонату Польщі між Ракувом та Шльонском. Команда Владислава Кочергіна розгромила суперника з рахунком 3:0, пише 24 канал.
Читайте також "Не найкращий виступ": в Іспанії розкритикували виступ Циганкова за Жирону
Красивий асист Кочергіна
Завдяки результативній дії українського футболіста Ракув і відкрив рахунок у матчі.
На 20-й хвилині матчу Кочергін подавав кутовий і Мосор замкнув передачу. Шльонськ згодом намагався відігратись, але гол скасували.
До кінця матчу Ракув забив ще два голи і остаточно розгромив суперника.
Асист Кочергіна: дивіться відео
Довідка. У сезоні-2024/2025 Владислав Кочергін зіграв 31 матч, у яких забив 5 голів та віддав 5 результативних передач.
Відзначимо, що Ракув наразі лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, набравши 62 бали.