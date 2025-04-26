Кочергін допоміг Ракуву розгромити суперника: відео чудового асисту

Владислав Кочергін відзначився результативною дією за Ракув у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі. Він віддав асист, чим допоміг відкрити рахунок у протистоянні.

У п'ятницю, 25 квітня, відбувся матч 30-го туру чемпіонату Польщі між Ракувом та Шльонском. Команда Владислава Кочергіна розгромила суперника з рахунком 3:0, пише 24 канал.

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Красивий асист Кочергіна

Завдяки результативній дії українського футболіста Ракув і відкрив рахунок у матчі.

На 20-й хвилині матчу Кочергін подавав кутовий і Мосор замкнув передачу. Шльонськ згодом намагався відігратись, але гол скасували.

До кінця матчу Ракув забив ще два голи і остаточно розгромив суперника.

Асист Кочергіна: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2024/2025 Владислав Кочергін зіграв 31 матч, у яких забив 5 голів та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що Ракув наразі лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, набравши 62 бали.