Воротар декілька тижнів тренувався з каталонської командою. 19-річний гравець вже пройшов перегляд і медичне обстеження, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Ніла Сола в Х.

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Трансфер українця в Жирону

Владислав Крапивцов виступав за молодіжну команду U-19 сумнозвісного Дніпро-1. Після того, як клуб припинив існування український голкіпер залишився без команди.

Раніше Крапивцов перебував на перегляді, який успішно пройшов, в лондонському Челсі. Однак, "аристократи" не могли заявити українського воротаря, адже не залишилось місць в жодній з команд.

Владислав Крапивцов приєднався до Жирони на правах вільного агента. 19-річний голкіпер молодіжної збірної України підписав контракт до 2029 року. Про це повідомив офіційний сайт Жирони.

Владислав Крапивцов став гравцем Жирони / фото іспанського клубу

Що відомо про Владислава Крапивцова