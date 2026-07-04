Український тренер не боїться польських фанатів: як Лупашко ставиться до роботи у Лехії

Зі стартом нового футбольного сезону гданську Лехію очолить українець Владислав Лупашко. Агент тренера розповів, з яким настроєм фахівець готується до роботи.

Нову кампанію клуб розпочне у польській лізі І. Очікуванням від роботи в новій команді поділився агент тренера Владислава Лупашка Олег Авдиш, повідомив сайт "Український футбол".

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Що сказав агент тренера?

За словами Авдиша, український фахівець вважає цей виклик трьома кроками вперед у власній кар’єрі, а також вважає, що не відчує скептичних настроїв уболівальників.

Влад впевнений, що вболівальники Лехії будуть оцінювати лише його результати. А він зробить усе, щоб тішити їх та стати важливою постаттю в історії команди,

– сказав Авдиш.

Зазначимо, що в Україні Лупашко працював з Інгульцем (селище Петрове) та Карпатами (Львів). З 31 грудня минулого року тренер був вільним агентом після звільнення із Карпат.

Владислав Лупашко: що відомо про угоду з Лехією?

Про підписання контракту клубу та тренера стало відомо 1 липня. Трудова угода 39-річного Лупашка з Лехією розрахована до 30 червня 2029 року.

За польський клуб зараз виступають українці Іван Желізко (півзахисник) і Богдан В'юнник (нападник). Щоправда, на дебютному тренуванні під керівництвом українця присутніми були лише 16 футболістів, які зараз перебувають на контракті із гданським клубом.