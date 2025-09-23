Український боксер анонсував наступний бій після шокуючої поразки у шоу Усика
- Владислав Сіренко програв Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі".
- Після поразки Сіренко відновлюється від травми і планує провести наступний бій наприкінці року.
Владислав Сіренко востаннє з'являвся у рингу 19 липня 2025 року. Український боксер бився проти Соломона Дакреса в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні.
На жаль, Сіренко поступився Дакресу у 10-раундовому поєдинку. Український боксер у коментарі 24 каналу висловився про бій з британцем та розповів про те, чим займається після поразки.
Чим зараз займається Сіренко?
Владислав Сіренко пояснив, чому програв Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Український боксер вважає, що британець не переважав його у поєдинку.
"Конкретно моє недопрацювання, у цілому поганий мій виступ, що призвів до поразки. Тому є над чим та працювати, та є що змінювати", – сказав Сіренко.
Український боксер лаконічно розповів, чим займається після поразки британцю в очному протистоянні.
Наразі відновлююся від травми, а в планах на майбутнє боксувати та перемагати. До кінця року планується наступний бій, якщо все буде добре, то у грудні місця відбудеться поєдинок,
– розповів боксер.
Нагадаємо, що Владислав Сіренко вперше програв у своїй кар'єрі. До цього боксер переміг у 22 поєдинках, з яких 19 завершились нокаутом.
Що відомо про Сіренка?
Владислав Сіренко дебютував у професійному ринзі у Південно-Африканській Республіці. Український боксер 26 травня 2017 року нокаутував Емануеля Мненгі у першому раунді бою.
У 2021 році Сіренко завоював чемпіонський пояс. Киянин здобув титул WBO Asia Pacific у важкій вазі, здолавши Артема Руденка.
У серпні 2025 року Владислав Сіренко переніс операцію через давню травму руки, яка загострилась після бою з Соломоном Дакресом.