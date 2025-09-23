Владислав Сіренко востаннє з'являвся у рингу 19 липня 2025 року. Український боксер бився проти Соломона Дакреса в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні.

На жаль, Сіренко поступився Дакресу у 10-раундовому поєдинку. Український боксер у коментарі 24 каналу висловився про бій з британцем та розповів про те, чим займається після поразки.

Чим зараз займається Сіренко?

Владислав Сіренко пояснив, чому програв Соломону Дакресу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Український боксер вважає, що британець не переважав його у поєдинку.

"Конкретно моє недопрацювання, у цілому поганий мій виступ, що призвів до поразки. Тому є над чим та працювати, та є що змінювати", – сказав Сіренко.

Український боксер лаконічно розповів, чим займається після поразки британцю в очному протистоянні.

Наразі відновлююся від травми, а в планах на майбутнє боксувати та перемагати. До кінця року планується наступний бій, якщо все буде добре, то у грудні місця відбудеться поєдинок,

– розповів боксер.

Нагадаємо, що Владислав Сіренко вперше програв у своїй кар'єрі. До цього боксер переміг у 22 поєдинках, з яких 19 завершились нокаутом.

Що відомо про Сіренка?