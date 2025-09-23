Украинский боксер анонсировал следующий бой после шокирующего поражения в шоу Усика
- Владислав Сиренко проиграл Соломону Дакресу в андеркарде реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли".
- После поражения Сиренко восстанавливается от травмы и планирует провести следующий бой в конце года.
Владислав Сиренко в последний раз появлялся в ринге 19 июля 2025 года. Украинский боксер дрался против Соломона Дакреса в андеркарде реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли" в Лондоне.
К сожалению, Сиренко уступил Дакресу в 10-раундовом поединке. Украинский боксер в комментарии 24 канала высказался о бое с британцем и рассказал о том, чем занимается после поражения.
Чем сейчас занимается Сиренко?
Владислав Сиренко объяснил, почему проиграл Соломону Дакресу в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Украинский боксер считает, что британец не превосходил его в поединке.
"Конкретно моя недоработка, в целом плохое мое выступление, что привело к поражению. Поэтому есть над чем и работать, и есть что менять", – сказал Сиренко.
Украинский боксер лаконично рассказал, чем занимается после поражения британцу в очном противостоянии.
Сейчас восстанавливаюсь от травмы, а в планах на будущее боксировать и побеждать. До конца года планируется следующий бой, если все будет хорошо, то в декабре места состоится поединок,
– рассказал боксер.
Напомним, что Владислав Сиренко впервые проиграл в своей карьере. До этого боксер победил в 22 поединках, из которых 19 завершились нокаутом.
Что известно о Сиренко?
Владислав Сиренко дебютировал на профессиональном ринге в Южно-Африканской Республике. Украинский боксер 26 мая 2017 года нокаутировал Эмануэля Мненги в первом раунде боя.
В 2021 году Сиренко завоевал чемпионский пояс. Киевлянин завоевал титул WBO Asia Pacific в тяжелом весе, одолев Артема Руденко.
В августе 2025 года Владислав Сиренко перенес операцию из-за давней травмы руки, которая обострилась после боя с Соломоном Дакресом.