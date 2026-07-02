Відома дата бою Сіренка: боксер розповів, коли вийде на ринг

Український боксер надважкої ваги (понад 90,72 кілограма) Владислав Сіренко невдовзі вийде на ринг. Представник хевівейту повертається після поразки.

Відомий український боксер Владислав Сіренко планує повернення до виступів на професійному рівні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про бій українця?

У світових спортивних медіа з’явилось повідомлення про те, що Владислав Сіренко (22-1) виступить на турнірі компанії Zuffa Boxing, який відбудеться 26 липня у Нью-Йорку.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу Владислав Сіренко розповів, коли вийде на ринг.

Можу підтвердити, що боксую у цю дату,

– сказав боксер.

Спортсмен також додав, що бій відбудеться у Нью-Йорку, але не став розкривати ім’я наступного суперника. Раніше інсайдер Ден Рафаель стверджував, що опонентом Владислава буде швед Отто Валін (27-3).

Що відомо про кар’єру Сіренка?

Наш земляк у квітні повідомив про підписання контракту з компанією Zuffa Boxing. Про це Владислав Сіренко написав у інстаграм. Для Сіренка цей бій стане першим після дебютної поразки на професійному рингу.

У липні 2025 року українець поступився британцю Соломону Дакресу одноголосним рішенням суддів, перервавши серію з 22 перемог.