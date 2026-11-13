Футболіст Динамо одружився з Міс Земля Україна: наречена засвітила скромну шлюбну церемонію

Футболіст Динамо Владислав Супряга скористався паузою в клубному футболі, щоб одружитись зі своєю нареченою Мариною Літвін. Дівчина має титул Міс Земля Україна.

Про це обраниця футболіста повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі. До слова, шлюбна церемонія футболіста була доволі скромною.

Що відомо про церемонію одруження Владислава Супряги та Марини Літвін

Владислав Супряга одружився з Мариною Літвін під час доволі скромної шлюбної церемонії. На ній були присутні лише декілька дуже близьких для наречених людей.



Церемонія одруження Супряги / Фото з Інстаграму Марини Літвін



Церемонія одруження Супряги / Фото з Інстаграму Марини Літвін



Церемонія одруження Супряги / Фото з Інстаграму Марини Літвін

Одна з подруг обраниці футболіста, коментуючи церемонію одруження Супряги та Літвін, написала, що в цьому житті однією з найцінніших речей є зустріти свою людину. Ту, з якою хочеться розділити не тільки особливі моменти, а й усе життя.

Неймовірне щастя бути поруч у такі миті та бачити, як двоє людей, які по-справжньому знайшли одне одного, створюють свою маленьку родину. Сьогодні я настільки розчулена, що хочеться побажати кожному обійняти свою людину трохи міцніше, цінувати кожну хвилину поруч і ніколи не сприймати це як належне,

– зазначила дівчина.

Варто нагадати, що Супряга освідчився дівчині ще влітку 2024 року. Марина Літвін є українською моделлю, яка у 2021 році брала участь у конкурсі Міс Україна, де перемогла в номінації Міс Земля. Пара зустрічається з 2023 року.

Які футбольні успіхи Супряги наразі

Владислав Супряга наразі не є гравцем основного складу Динамо. За першу команду киян він провів цього сезону лише 22 хвилини. У чемпіонаті ж у його активі немає жодної хвилини.

Футболіст виступає за молодіжну команду столичного клубу в УПЛ-2, де є найкращим бомбардиром. Він провів 12 матчів, у яких забив 9 голів.

Сам гравець раніше зазначав, що для нього виступи в УПЛ-2 – це шанс повернутись і до першої команди. Тренери надали йому таку можливість. Схоже, він користується нею сповна та стукає у двері основного складу Динамо.