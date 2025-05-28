Змарнував черговий шанс: Зоря попрощалася з незабивним форвардом Динамо

Форвард Динамо Владислав Супряга минулий сезон на правах оренди провів у Зорі. За весь час нападник так і не зумів відзначитися забитим голом.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович поділився планами на літнє міжсезоння. Хорватський фахівець назвав футболіста, з яким клуб попрощається, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу луганців.

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Зоря більше не розраховує на Супрягу

Форвард Динамо Владислав Супряга не зумів закріпитися в команді. Тож клуб не буде продовжувати з ним орендної угоди.

Є у нас кілька орендованих, але можна точно сказати, що Супряги з нами не буде. Ще в кількох завершуються контракти, щодо них скоро будуть рішення,

– сказав Бартулович.

Нагадаємо, що Владислав Супряга сезон-2024/25 розпочав у Динамо, за яке встиг зіграти у двох матчах на старті чемпіонату. Після цього форварда відправили в Зорю, де він мав отримати стабільну ігрову практику.

Проте Владислав програв конкуренцію досвідченому Пилипу Будківському та переважно виходив на заміну. Загалом Супряга зіграв у 10 матчах, отримавши сумарно 215 хвилин ігрового часу (в середньому 21 хвилину на матч). 25-річний нападник не відзначився жодною результативною дією.

Контракт з Динамо у Супряги розрахований до 30 червня 2026 року. З 2018 року нападник зіграв за "біло-синіх" лише 60 матчів, у яких забив три голи.