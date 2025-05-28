У середу, 28 травня, у цьому питанні було поставлено крапку. Сторони вирішили продовжити співпрацю та підписали нову угоду.

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Караваєв залишається в Динамо

Вони домовились про продовження контракту на один сезон. Також в угоді є опція пролонгації ще на 12 місяців, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що в кампанії-2024/2025 Олександр Караваєв не завжди грав в основному складі "біло-синіх", проте мав чимало ігрової практики. Він провів за киян 29 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.

До слова. За період кар'єри в Динамо 32-річний універсал здобув шість трофеїв. Зокрема, в нинішньому сезоні він став чемпіоном України.

Нагадаємо, що напередодні "біло-сині" також продовжили контракти з Віталієм Буяльським та Андрієм Ярмоленком, який 18 травня став найкращим бомбардиром Динамо в історії в УПЛ.