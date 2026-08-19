Зупинили на вокзалі: ексгравця Шахтаря мобілізували до ЗСУ

Ексфутболіст Шахтаря Владислав Вакула був затриманий представниками ТЦК у Львові. 27-річний гравець пройшов ВЛК та вирушив до навчального центру.

Футболіст, який нині перебував без клубу та шукав варіант для продовження кар'єри, опинився у центрі уваги через мобілізацію. За інформацією Sport.ua, Вакула саме перебував у процесі працевлаштування, коли його зупинили на залізничному вокзалі.

Вакулу відправили до навчального центру

Після затримання представниками ТЦК футболіст пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами Вакулу направили до навчального центру, де він має пройти необхідну військову підготовку.

Владислав Вакула є вихованцем українського футболу та свого часу вважався одним із перспективних молодих гравців. Права на футболіста протягом трьох років належали донецькому Шахтарю.

Останнім клубом 27-річного вінгера була луганська Зоря. До її складу Вакула приєднався два роки тому після виступів за Минай. Влітку 2026 року футболіст, за неофіційною інформацією, був змушений шукати нову команду.

Де ще виступав український футболіст

За свою кар'єру Вакула встиг пограти за низку українських клубів. Зокрема, він захищав кольори кам'янської Сталі, Маріуполя, Десни, Ворскли та Чорноморця.

Окремий етап кар'єри футболіста пов'язаний із Поліссям. У сезоні-2022/23 Вакула виступав за житомирський клуб і допоміг команді здобути путівку до української Прем'єр-ліги.