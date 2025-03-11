Гравці Динамо майже побились після матчу проти Зорі: відео суперечки

У вівторок, 11 вересня, відбувся 21-тур української Прем'єр-ліги-2024/2025. В одному з матчів чемпіонату країни столичне Динамо приймало вдома луганську Зорю.

Гра між Динамо та Зорею завершилась бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Після матчу два гравці "біло-синіх" Владислав Ванат та Матвій Пономаренко посперечались, повідомляє 24 канал.

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Ванат посперечався з Пономаренком

У ефір прямої трансляції матчу Динамо – Зоря потрапила сварка між Владиславом Ванатом та Матвієм Пономаренком. Найкращий бомбардир УПЛ після фінального свистка, щось пояснював молодому таланту.

Однак Пономаренко не дуже хотів спілкуватись із Ванатом. Тоді Владислав вирішив схопити Матвія за плече, після чого гравці Динамо почали кричати один на одного.

Згодом гравці столичного клубу розійшлись, але Владислав Ванат штовхнув у спину Матвія Пономаренка.

Відео сварки Ваната та Пономаренка: момент конфлікту на 2:27:00