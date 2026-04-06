Замість медалей – автомат: 3 відомі українські спортсмени, які пішли служити в ЗСУ

Повномасштабна війна змінила життя українських спортсменів. Дехто з них обміняв стадіони та турніри на фронт і став на захист країни зі зброєю в руках.

Після 24 лютого 2022 року десятки українських атлетів долучилися до Сил оборони. Серед них – зірки футболу, тенісу та біатлону, які зробили свідомий вибір боронити державу, передає 24 Канал.

Дивіться також Не лише Клички й Усик: 3 українські спортсмени, про яких говорить увесь світ

Владислав Ващук приєднався до Нацгвардії

Легендарний гравець Динамо після початку повномасштабного вторгнення не залишився осторонь і добровільно вступив до лав Національної гвардії України.

Колишній захисник київського клубу та національної збірної став солдатом медичної роти та долучився до бойових підрозділів.

Спочатку не розумів, що повинен робити та як евакуйовувати поранених бійців. Потім пройшов навчання, прийняв присягу. Використовуючи свою пізнаваність, футболісту було легше домовлятися зі всілякими фондами й збирати кошти на поточні армійські потреби,

– говорив на початку служби Ващук.



Владислав Ващук приєднався до Нацгвардії/ Фото з соцмереж ексфутболіста

Ващук неодноразово наголошував, що рішення було усвідомленим – він вирішив захищати країну так само, як колись захищав її честь на футбольному полі.

Сергій Стаховський: тенісист, який повернувся з-за кордону на війну

Сергій Стаховський зустрів початок вторгнення за кордоном, однак уже за кілька днів повернувся в Україну, щоб долучитися до оборони держави.

Спочатку він вступив до територіальної оборони Києва, а згодом служив у мінометному підрозділі Нацгвардії та навіть у спецпідрозділі СБУ "Альфа".

Сергій Стаховський долучився до захисту Батьківщини/ Фото РБК-Україна

Стаховський у своїх інтерв’ю наголошує на необхідності українським спортсменам говорити про війну та російську агресію.

Наші атлети і так роблять значний внесок, щоб Україна постійно була на світових шпальтах. До прикладу, Владислав Гераскевич. Це дуже потужний рупор на міжнародні арені, який дозволяє нам розказувати про те, що Росія продовжує нас вбивати, і що їх треба зупинити,

– зазначив Стаховський.

Біатлоністка Анастасія Меркушина стала прикордонницею

Анастасія Меркушина також стала на захист України з перших днів війни.

Вона проходила службу у Державній прикордонній службі, маючи звання старшого лейтенанта, і фактично змінила спортивну гвинтівку на бойову.

Анастасія Меркушина стала прикордонницею/ Фото ДПСУ

Настав час змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною,

– заявляла Анастасія Меркушина.

Попри військову службу, Меркушина згодом повернулася до спорту, але продовжує активно підтримувати українських захисників.