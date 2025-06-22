У британському дербі Вокер лівим хуком відправив на карачки Тейлора: відео нокауту

У суботу, 21 червня, У Бірмінгемі відбувся вечір боксу. На ньому, зокрема, Кона Вокер захищав титул чемпіона Великої Британії у напівсередній вазі.

Претендентом на титул був Ліам Тейлор. Він чинив гідний опір, але не зміг здійснити апсет, зазнавши дострокової поразки, повідомляє 24 Канал.

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Вокер жорстко вирубив Тейлора

Бійці почали поєдинок у доволі високому темпі. Чемпіон постійно тиснув на претендента й затягував його в розмін ударами, який був йому вигідним.

З третього раунду удари Кони Вокера все частіше почали досягати своєї цілі. Обличчя Ліама Тейлора поступово все більше вкривалося кров’ю, але він намагався відповідати.

А в сьомому раунді після справжньої рубки сили претендента почали закінчуватися. Він пропустив удар лівим хуком у щелепу й рухнув на настил. Рефері почав відлік і згодом просигналізував про нокаут.

Як Вокер нокаутував Тейлора: дивіться відео

До слова. Для Кони Вокера це був 20-й бій на професійному рівні. У ньому він здобув свою 16-ту перемогу.

Нагадаємо, що напередодні австралійський гігант Теремоана Джуніор уп'яте поспіль здобув перемогу нокаутом уже в першому раунді.