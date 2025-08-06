Півзахисник луганської Зорі Володимир Білоцерковець пішов з життя у середу, 6 серпня. В офіційному некролозі клубу не називалася причина смерті.

Володимир Білоцерковець не взяв участі в матчі 1-го туру УПЛ проти ЛНЗ (0:0), який відбувся 2 серпня. Півзахисник останні два тижні перебував у лазареті через пошкодження гомілкостопу, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Яка причина смерті Білоцерковця?

За інформацією джерела, Володимир лише у вівторок, 5 серпня, повернувся до тренувань у загальній групі. У середу, 6 серпня, півзахисник повинен був піти на МРТ. Медичний персонал команди хотів переконатися, що травма більше не перешкоджає тренуванням.

Вранці в клуб зателефонувала дівчина Білоцерковця. Вона повідомила про його смерть, яка сталася орієнтовно о 8:30.

Вся команда була шокована звісткою, а тому друге тренування було скасоване. Перед завтрашнім заняттям клубне керівництво пообіцяло повідомити причину смерті Володимира Білоцерковця.

Неофіційною інформацією про трагедію поділився блогер Ігор Бурбас. Він повідомив, що Володимира знайшли мертвим під вікном висотки. Він мешкав у будинку на 18-му поверсі. Слідство повинне з'ясувати, чи помер футболіст Зорі власною смертю. Правоохоронці лише пояснили керівникам клубу, що "це був вибір самого футболіста".

Нагадаємо, що Володимир Білоцерковець був вихованцем луганської Зорі. До рідного клубу він повернувся у січні 2025 року. У минулому сезоні він зіграв за "чорно-білих" 10 матчів, у яких віддав один асист.

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