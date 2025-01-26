Лідер Динамо відновився від травми перед останнім матчем "біло-синіх" у Європі

Володимир Бражко не зіграв жодного матчу за Динамо у 2025 році. Юний лідер "біло-синіх" тривалий час перебував у лазареті команди через отримане пошкодження у єврокубковому матчі.

12 грудня 2024 року відбувся матч у Лізі Європи між Реалом Сосьедадом та Динамо. Під час гри 23-річний опорний півзахисник столичного клубу отримав травму гомілкостопу.

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Бражко тренується у загальній групі

Після отримання травми Володимир Бражко тренувався за індивідуальною програму. Однак, на офіційному сайті Динамо зазначили, що гравець повернувся до тренувань з командою, повідомляє 24 канал.

Зазначимо, що Бражко пропустив контрольні спаринги столичного клубу на зборах у Туреччині. Також Володимир не взяв участь у матчі 7-го туру Ліги Європи-2024/2025 проти Галатасарая.

Очікується, що Володимир Бражко з'явиться на полі у грі 8-го туру Ліги Європи-2024/2025 проти РФШ – 30 січня. Після цього поєдинку Динамо продовжить готуватись до весняної частини УПЛ на зборах в Туреччині.

У поточній кампанії лідер "біло-синіх" зіграв у 25 матчах в офіційних турнірах. За цей час 23-річний півзахисник записав на свій рахунок чотири забитих м'ячі та три результативні передачі.