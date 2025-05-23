Талант Динамо, якому приписують роман із блогеркою Квітковою: що відомо про Володимира Бражка

Володимир Бражко домігся значного прогресу протягом останніх років. Півзахисник у ранньому віці став стабільним футболістом київського Динамо та вже навіть провів декілька матчів у футболці збірної України з футболу.

24 Канал розповідає про початок становлення Володимира Бражка у якості футболіста, його стрімкий розвиток, виклик у національну команду та особисте життя.

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Запорізька школа опорників

Володимир є уродженцем Запоріжжя та вихованцем місцевого Металурга. Цей факт особливо цікавий у контексті, що інші двоє опорників збірної України Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук також виросли у цьому місті та проходили школу Металурга.

Дебют в Юнацькій лізі УЄФА та оренда в Зорю

У 2016 році Бражко перебрався в академію Динамо, а за три роки почав грати у складі команд U-19 та U-21. Дебют за юнаків виявився для Володимира надуспішним. Динамо розгромило Бенфіку в першому турі Юнацької ліги УЄФА 2021-2022, а сам півзахисник відзначився голом з пенальті.



Володимир Бражко / Фото київського клубу

Той сезон вийшов неповним через початок повномасштабної війни проти Росії. Втім у євротурнірі Бражку вдалось забити тричі у семи матчах. За дорослу команду він так і не дебютував тоді, адже влітку 2022-го відправився в оренду до Зорі.

Саме в луганському клубі Бражко голосно заявив про себе як про топ-гравця УПЛ. У 29 матчах Володимир забив сім голів, а перший із них – як раз у ворота Динамо. Це допомогло луганцям виграти з рахунком 3:2. Зоря ж фінішувала на третьому місці в чемпіонаті та обійшла Динамо.

Відео голу у ворота Динамо – з 03:24:

Лідер Динамо та української "молодіжки"

Влітку 2023-го кияни відкликали півзахисника з оренди напередодні відходу Сидорчука до Вестерло. Цього разу Володимир закріпився в основі Динамо і вже має у своєму активі три голи у 21 матчі. Крім того, через травми Буяльського та Ярмоленка на гру проти Шахтаря Бражко вийшов із капітанською пов'язкою.

Багато експертів пророкують Володимиру від'їзд у топ-лігу в майбутньому. Ходили чутки, що італійський Торіно пропонував 4 мільйони євро за хавбека, але президент Динамо Ігор Суркіс відхилив пропозицію. Також Бражко сватали в Жирону.

У лютому 2025-го було багато чуток про перехід Бражка в англійський Вулверхемптон. Начебто Динамо пропонували за українця 20 мільйонів євро. Однак кияни не відпустили Володимира.

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Прекрасно гравець показав себе у молодіжній команді України. Володимир був основним гравцем на Євро-2023, де наша команда U-21 дійшла до півфіналу та кваліфікувалась на Олімпіаду.

Зверніть увагу! За спиною Бражка вже 66 матчів у футболці Динамо, у яких він відзначився 11 голами та 9 асистами. Якщо у минулому сезоні-2023/2024 Володимир був основним гравцем киян, то у поточному сезоні опорник дещо не витримує конкуренцію із Миколою Михайленком.

У сезоні-2024/2025 Бражко разом із Динамо став чемпіоном УПЛ. Загалом у цьому сезоні Володимир провів 36 матчів в усіх турнірах – 5 м'ячів та 4 гольові передачі.

Дебют у збірній Реброва

Завдяки чудовій грі у березні минулого року Бражко отримав дебютний виклик у національну команду Сергія Реброва. Володимир змінив "молодіжку" на головну команду України, за яку вже провів 9 матчів. Щоправда, наразі динамівець не відкрив лік результативним діям у синьо-жовтій футболці.



Бражко – у збірній України / Фото Getty Images

Дебют Бражка у збірній припав на кваліфікацію плей-оф Євро проти Боснії і Герцеговини. У тому матчі "синьо-жовті" здобули важливу перемогу з рахунком 1:2, а динамівець відіграв 81 хвилину.

Востаннє виходив на поле у формі української збірної 16 листопада 2024-го року. Було це у грі проти Грузії у рамках Ліги націй. Динамівський опорник відіграв 80 хвилин, а сам поєдинок закінчився нічиєю 1:1.

Чи є у Бражка дівчина?

Чимало фанатів цікавляться особистим життям Бражка. Раніше була інформація про стосунки із 19-річною дівчиною Ганною. Інформації про неї було небагато, було відомо, що дівчина займалась макіяжем та пройшла курси бровистки.



Колишня дівчина Бражка / Фото із соцмереж

Проте вже взимку минулого року Бражко сам зізнався у тому, що його серце вільне. Він розповів, що дівчата завалюють його повідомленнями в інстаграм, тому серед українських футболістів побільшало популярних холостяків.

Відео відповіді Бражка про дівчину:

Закрутив роман із відомою блогеркою?

Після чого нічого не було відомо про особисте життя талановитого футболіста. 23 травня 2025 року Бражко у своєму профілі в інстаграмі опублікував у сторіз, де зображена руки гравця та, можливо, його нової обраниці.



Бражко заінтригував стосунками / Скриншот із інстаграму футболіста

Водночас у ЗМІ почали гадати, хто ж ця таємна друга половинка завидного динамівця. І тут футбольну уболівальницьку спільноту сколихнула інформація РБК-Україна. Як повідомило видання із посиланням на анонімного інсайдера, Бражко закрутив роман із відомою блогеркою та переможницею шоу "Холостяк" Дашою Квітковою.

Цікаво, що обидвоє стежать за сторінками одне одного. Футболіст навіть залишає коментарі під світлинами дівчини, а Даша лайкає фото Бражка. Як повідомляє джерело, пара все менше приховує свої стосунки, з'являючись разом у публічних місцях.



Бражко прокоментував фото Квіткової / Скриншот із інстаграму інфлюенсерки

Відзначимо, що Квіткова вже була одружена за героєм шоу "Холостяк-10" Микитою Добриніним. У спільному шлюбі у пари народився син Лев. Однак вже взимку 2023-го стало відомо про розлучення пари.

Можна лише здогадуватись, чи справді красива інфлюенсерка та щаслива мама зустрічається із перспективним футболістом Динамо. Якщо це так, то футбольним уболівальникам потрібно лише зачекати, допоки пара сама публічно у соцмережах не закриє своїх стосунків.