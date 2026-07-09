Промоутер відверто прокоментував повернення Кличка у бокс

Голова компанії Matchroom Едді Гірн висловився щодо потенційного поєдинку між Олександром Усиком і Володимиром Кличком. Британський промоутер також прокоментував можливе повернення Кличка на професійний ринг.

За словами Гірна, такий бій навряд чи відбудеться, адже боксерів пов'язують дуже близькі дружні стосунки. Про це він заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Playbook Boxing.

Що Гірн сказав про повернення Кличка?

Водночас Гірн підтвердив, що Кличко-молодший неодноразово роздумував над поверненням у професійний ринг та навіть мав конкретні варіанти.

Кличко вже п'ять років говорить про камбек. Я був на зустрічах з Кличком, де він говорив про повернення. А зараз говорять про бій Кличка з Кабаєлом,

– зазначив промоутер.

Попри розмови про повернення 50-річного ексчемпіона, Гірн скептично оцінює його шанси проти лідерів сучасного надважкого дивізіону через тривалий простій.

Послухайте, Кличко був неймовірним бійцем. Але скільки він уже не виходив на ринг? Років 10? Тож я не думаю, що він зможе повернутися і побити цих хлопців. Хоча, мабуть, він сумує за боксом щодня,

– додав Едді Гірн.

Чому тема повернення Кличка на ринг знову стала актуальною?

Головною мотивацією можливого повернення боксера вважають прагнення перевершити досягнення Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

Після того як Усик відмовився від одного зі своїх титулів WBC, пояс перейшов до німецького боксера Агіта Кабаєла. Раніше Кличко пояснював, що не планував відновлювати кар'єру, оскільки не хотів виходити в ринг проти свого співвітчизника Усика. Тепер же, після звільнення титулу, перед ним відкрилася реальна можливість знову поборотися за чемпіонський пояс.

Додаткового розголосу цим розмовам надав колишній менеджер Кличка Бернд Бенте, який заявив, що потенційний бій між Кабаєлом і Кличком у Німеччині міг би стати масштабною та комерційно успішною подією.

Нову хвилю обговорень також викликала спільна світлина Кличка з українським промоутером Олександром Красюком, яку останній опублікував у соцмережах, супроводивши інтригуючим натяком.