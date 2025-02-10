Бокс був інструментом: Кличко зізнався, чому почав займатись спортом

Володимир Кличко досяг вершин у світовому боксі. Проте для "Доктора Сталевого Молота" чемпіонські пояси та визнання не були у пріоритеті.

Кличко-молодший розповів про початок своєї боксерської кар'єри. Колишній чемпіон світу зізнався, чому присвятив життя саме цьому виду спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Кличко став боксером

Володимир Кличко розповів, що для нього означає бокс. "Доктор Сталевий Молот" також назвав причину, яка була передумовою, для початку спортивної кар'єри, пригадавши радянське минуле.

Зокрема, колишній чемпіон світу поділився думками, які спіткали його під час тренувань на секції боксу. Кличко-молодший підкреслив, що спорт став для нього можливістю для здійснення дитячої мрії.

Я раніше вже говорив про це. Я завжди використовував спорт, зокрема бокс, як інструмент. Я не хотів бути боксером, але я хотів подорожувати. За радянських часів, коли мені було 14, ти не міг виїжджати за межі країни, якщо ти не політик чи спортсмен. Для політика я надто був молодий, а для спортсмена – це ідеальний час,

– розповів Володимир.

Також Володимир Кличко заявив, що думав про те, що він буде спортсменом лише деякий час. Однак "Доктор Сталевий Молот" зміг побудувати успішну та велику кар'єру, яка тривала не одне десятиліття.

Нагадаємо, що у спортивній спільноті активно обговорюється можливе повернення Кличка-молодшого у професійний ринг. Легенда боксу нібито планує побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.