Невже Кличко повертається: експромоутер Усика зробив загадкову заяву

Сучасний бокс переповнений гучними поєдинками та розмовами про реванші й можливі повернення на ринг. До таких обговорень часто згадують і Володимира Кличка, який завершив професійну кар'єру у 2017 році.

У понеділок, 29 червня, український промоутер і спортивний функціонер Олександр Красюк опублікував нове фото на своїй сторінці в інстаграм. Цей пост викликав активне обговорення серед шанувальників боксу.

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Яку публікацію зробив Красюк?

На світлині зображені Володимир Кличко, генеральний директор K2 у Софії та президент Федерації боксу Болгарії Красімір Інінський. До публікації Красюк додав короткий, але інтригуючий підпис: "Щось велике насувається".

Пост одразу породив припущення про можливе повернення Кличка-молодшого на професійний ринг. Раніше українець неодноразово заявляв, що хотів би побити легендарний рекорд Джорджа Формана, який у 45 років став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі.

Наразі Кличку 50 років, тож у разі повернення він матиме шанс перевершити досягнення американської легенди та встановити новий історичний рекорд.

Якою була професійна кар'єра Володимира Кличка?

Володимир Кличко, відомий у світі боксу під прізвиськом "Доктор Сталевий Молот", за професійну кар'єру провів 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги, зокрема 54 нокаутом, і зазнав лише 5 поразок. Він володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (майже 12 років), встановивши абсолютний рекорд серед боксерів суперважкої ваги.

Разом із братом Віталієм Кличком потрапив до Книги рекордів Гіннеса як пара братів-чемпіонів, які здобули найбільшу кількість перемог у титульних боях.

У листопаді 2015 року Кличко поступився за очками британцю Тайсону Ф'юрі, втративши всі чемпіонські пояси та завершивши свою 11-річну безпрограшну серію.

Останній бій у кар'єрі він провів 29 квітня 2017 року на стадіоні "Вемблі" проти Ентоні Джошуа, де програв технічним нокаутом в 11-му раунді. Влітку того ж року Кличко офіційно оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри.