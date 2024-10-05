Український спорт об'єднався навколо країни у війні проти Росії. Чимало спортсменів взяли в руки зброю та пішли на фронт захищати Батьківщину.

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Кличко-молодший на Донбасі

Інші ж допомагають Україні в інформаційному полі, а також благодійністю. Особливо активно проявляє себе Володимир Кличко, який відстоює позицію України в Німеччині.

На днях брат мера Києва завітав на Донеччину, де зустрівся із захисниками України. Володимир передав бронетранспортер, а також FPV- та інші дрони. Про це повідомив голова столиці Віталій Кличко.

Допомогу бійцям на Донецький напрямок фронту відвіз мій брат Володимир Кличко. Найнеобхідніше оснащення в якості благодійної допомоги, придбане за небюджетні кошти. Зокрема, для 18-ї бригаді Армійської Авіації, яка захищала Київ, передав броньовик Cobra, вартість якого 250 тисяч доларів. Він допомагає пілотам у наведенні на цілі. 28-ій окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу придбали 100 FPV-дронів (10-дюймових), 2 БпЛА Mavic 3Т та 2 системи РЕБ. А 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, бійці якої продовжують стримувати ворога на Вугледарському напрямку, теж 100 FPV-дронів (10-дюймових), 2 БпЛА Mavic 3Т і 2 системи РЕБ,

– написав Віталій Кличко у себе в інстаграм.

Володимир Кличко навідався до бійців ЗСУ / фото з інстаграму Віталія Кличка:

Раніше Володимир не раз критикував Світову асоціацію боксу (IBA) за проросійську позицію та корупцію. Цю організацію очолює друг Путіна Умар Кремльов.