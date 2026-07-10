Кличко був у шлюбі у 19 років: що відомо про першу дружину боксера

Особисте життя Володимира Кличка завжди викликало не менший інтерес, ніж його перемоги в ринзі. Та мало хто пам'ятає, що легендарний боксер одружився ще у 19-річному віці.

Більшість уболівальників знають про тривалі стосунки Володимира Кличка з голлівудською акторкою Гайден Панеттьєрі, від якої він має доньку. Однак задовго до цього чемпіон уже мав досвід сімейного життя, який тривав недовго, передає 24 Канал.

Що відомо про ранній шлюб Кличка?

Володимир Кличко одружився з Олександрою Авізовою у 1996 році, коли майбутньому чемпіону світу було лише 19 років. Це сталося незабаром після його тріумфу на Олімпійських іграх в Атланті, де він здобув золоту медаль.

У своїй автобіографії Кличко згадував, що весілля було дуже скромним. За словами боксера, жодних пишних святкувань не було – до РАЦСу він прийшов у джинсах, а наречена також була одягнена досить просто, пише ТелеТиждень.

Володимир також розповідав, що Олександра була на рік старша за нього та вже виховувала дитину від попередніх стосунків. Однак це не стало для нього перешкодою.

Ми стали жити як звичайна сім'я. І подарували одне одному багато радості,

– згадував Кличко.

Чому подружжя розлучилося?

Шлюб тривав приблизно півтора-два роки. Уже у 1998 році подружжя офіційно розлучилося.

Причини розриву ні Кличко, ні його колишня дружина публічно не розкривали. Відомо лише, що після розлучення Олександра повернула своє дівоче прізвище та практично зникла з публічного простору.

За повідомленнями окремих ЗМІ, після розлучення вона не підтримувала контактів із колишнім чоловіком і не цікавилася його спортивною кар'єрою. Сам Кличко після цього довгий час не поспішав знову одружуватися.

Що відомо про Олександру Авізову?

Інформації про першу дружину Володимира Кличка у відкритому доступі небагато. У різних публікаціях її називають українською моделлю та акторкою, яка нібито працювала у рекламних кампаніях і знімалася в кіно та на телебаченні.

За повідомленням TheThings, Олександра веде непублічний спосіб життя. Її сторінки у соцмережах майже не містять особистих публікацій, а сама вона не коментує ані свій шлюб із легендарним боксером, ані його подальшу кар'єру.

Саме тому історія першого шлюбу Володимира Кличка й досі залишається однією з найменш відомих сторінок особистого життя легенди українського боксу.