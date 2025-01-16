Позбуваються баласту: Динамо припинило співпрацю із ексгравцем збірної України

Київське Динамо продовжує готуватись до відновлення єврокубкового сезону-2024/2025 на турецьких зборах. Водночас кияни продовжують робити "чистку" у середині команди.

16 січня кияни попрощались із 27-річним півзахисником Володимиром Шепелєвим. Футболіст покинув команду у статусі вільного агента, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Читайте також Гол легіонера та промах Ярмоленка з пенальті: Динамо здобуло другу перемогу у 2025 році

Чистка від киян продовжується

Наразі невідомо, у якому футбольному клубі випливе гравець центру поля. Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес до Шепелєва зі сторони двох іспанських клубів – Гранади та хіхонського Спортінга. Також повідомлялось, що Володимиром цікавляться клуби з Польщі та Румунії.

Це вже другий відхід досвідченого гравця зі складу Динамо. Раніше столичну команду покинув Олександр Андрієвський, який продовжив кар'єру у житомирському Поліссі.

До слова, у поточному сезоні-2024/2025 Шепелєв взяв участь лише в одному матчі Динамо. Володимир відіграв мізерну одну хвилину у поєдинку Ліги Європи проти німецького Хоффенхайма.

Що відомо про Володимира Шепелєва