Позбуваються баласту: Динамо припинило співпрацю із ексгравцем збірної України
- 16 січня дороги київського Динамо та півзахисника Володимира Шепелєва розійшлись.
- Футболіст покинув киян у статусі вільного агента.
Київське Динамо продовжує готуватись до відновлення єврокубкового сезону-2024/2025 на турецьких зборах. Водночас кияни продовжують робити "чистку" у середині команди.
16 січня кияни попрощались із 27-річним півзахисником Володимиром Шепелєвим. Футболіст покинув команду у статусі вільного агента, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.
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Чистка від киян продовжується
Наразі невідомо, у якому футбольному клубі випливе гравець центру поля. Раніше у ЗМІ була інформація про інтерес до Шепелєва зі сторони двох іспанських клубів – Гранади та хіхонського Спортінга. Також повідомлялось, що Володимиром цікавляться клуби з Польщі та Румунії.
Це вже другий відхід досвідченого гравця зі складу Динамо. Раніше столичну команду покинув Олександр Андрієвський, який продовжив кар'єру у житомирському Поліссі.
До слова, у поточному сезоні-2024/2025 Шепелєв взяв участь лише в одному матчі Динамо. Володимир відіграв мізерну одну хвилину у поєдинку Ліги Європи проти німецького Хоффенхайма.
Що відомо про Володимира Шепелєва
- Футболіст є вихованцем київського Динамо, який у січні 2017-го став гравцем головної команди киян.
- У біло-синій футболці Шепелєв провів 229 матчів, у яких відзначився 7 голами та 19 асистами.
- Якраз завдяки виступам за киян півзахисник отримав виклик у збірну України, за яку дебютував 6 червня 2017 року у товариській грі проти Мальти (0:1).
- За "синьо-жовтих" Шепелєв відіграв у семи поєдинках.
- Разом із Динамо Шепелєв став чемпіоном України та по два рази тріумфував у Кубку та Суперкубку країни.