Українець Станкевич вперше за останні три роки став призером Кубка світу з фехтування

У німецькому Гайденгаймі відбувся етап Кубка світу з фехтування. На змаганнях успішно виступив українець Володимир Станкевич.

До основної сітки Кубка світу з фехтування вийшло троє з 12 українців. Разом з Володимиром Станкевичем за високі місця боролися Роман Свічкар та Нікіта Кошман, пише 24 Канал.

Читайте також Була пропозиція з Росії, – Харлан розповіла, як їй пропонували змінити громадянство

На шляху до медалі переміг ексросіянина

На стадії 1/32 фіналу вибули з боротьби Свічкар та Кошман. Непростим виявився поєдинок для Станкевича. Він з мінімальною перевагою здолав француза Луїджі Мідльтона (14:13).

На наступних стадіях Володимир по черзі переміг італійця Енріко П'ятті (15:10) та колишнього росіянина Олега Книша (15:8), який вже захищає кольори США.

У чвертьфіналі український шпажист переміг канадця Девіда Горновські (15:11) та забезпечив собі місце на п'єдесталі.

За вихід у фінал суперником Станкевича був чинний віцечемпіон світу Давіде Ді Веролі. У напруженому поєдинку українець поступився з рахунком 12:15 та здобув бронзову медаль.

Володимир Станкевич на п'єдесталі етапу Кубка світу / фото FIE

Ця медаль стала першою для українських шпажистів на рівні Кубка світу з травня 2022 року. Тоді золоту нагороду збірній Україні в Тбілісі приніс Станкевич. Загалом на рахунку Володимира три нагороди Кубка світу. У 2017 році він здобув "бронзу" у швейцарському Берні.



Наступний етап Кубка світу з фехтування відбудеться 27-29 березня у марокканському Марракеші.