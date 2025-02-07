В основную сетку Кубка мира по фехтованию вышло трое из 12 украинцев. Вместе с Владимиром Станкевичем за высокие места боролись Роман Свичкарь и Никита Кошман, пишет 24 Канал.

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На пути к медали победил экс-россиянина

На стадии 1/32 финала выбыли из борьбы Свичкарь и Кошман. Непростым оказался поединок для Станкевича. Он с минимальным преимуществом одолел француза Луиджи Мидльтона (14:13).

На следующих стадиях Владимир поочередно победил итальянца Энрико Пьятти (15:10) и бывшего россиянина Олега Кныша (15:8), который уже защищает цвета США.

В четвертьфинале украинский шпажист победил канадца Дэвида Горновски (15:11) и обеспечил себе место на пьедестале.

За выход в финал соперником Станкевича был действующий вице-чемпион мира Давиде Ди Вероли. В напряженном поединке украинец уступил со счетом 12:15 и завоевал бронзовую медаль.

Владимир Станкевич на пьедестале этапа Кубка мира / фото FIE

Эта медаль стала первой для украинских шпажистов на уровне Кубка мира с мая 2022 года. Тогда золотую награду сборной Украины в Тбилиси принес Станкевич. Всего на счету Владимира три награды Кубка мира. В 2017 году он добыл "бронзу" в швейцарском Берне.



Следующий этап Кубка мира по фехтованию состоится 27-29 марта в марокканском Марракеше.