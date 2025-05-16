Зеленський провів розмову з президентом ФІФА та Шевченком
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом ФІФА Джанні Інфантіно важливість спорту для суспільства та підтримку миру.
- Зеленський висловив вдячність за підтримку українських людей, спортсменів та дітей, підкресливши важливість справжніх кроків Москви до завершення війни.
- Президент США Дональд Трамп раніше обговорював з Інфантіно можливість повернення Росії до міжнародних змагань.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом ФІФА Джанні Інфантіно та президентом УАФ Андрієм Шевченком. Вони обговорили важливі питання.
Володимир Зеленський поговорив з президентом ФІФА Джанні Інфантіно та Андрієм Шевченком. Вони провели розмову в режимі онлайн, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
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Розмова Зеленського та Інфантіно
Президент України зазначив, що спорт має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі і Україна цінує такий сильний голос на підтримку та досягнення справедливого й тривалого миру.
"Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення.
У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію.
Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA", – написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що перед цим президент США Дональд Трамп обговорив з Джанні Інфантіно можливість повернення Росії до міжнародних змагань найближчим часом. Також сам президент ФІФА заявляв, що хоче якомога швидшого повернення росіян у міжнародний спорт.