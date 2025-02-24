Українські спортсмени потрапили у відео Зеленського до річниці повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський виклав відео до третьої річниці повномасштабної війни в Україні. До нього потрапили і українські спортсмени.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні третя річниця початку війни на всій території.

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Спортсмени у відео Зеленського

Президент України виклав відео до річниці повномасштабної війни. У ньому видно кадри з матчу між Евертоном Віталія Миколенка і Манчестером Сіті Олександра Зінченка у 2022 році, коли гравці вийшли з українською символікою на поле.

Також можна побачити олімпійські медалі Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко в Парижі, легендарна перемога Цвєтова над двома "нейтральними" на Паралімпіаді, а також бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Спортсмени у відео Зеленського: дивіться відео