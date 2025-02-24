Українські спортсмени потрапили у відео Зеленського до річниці повномасштабної війни
- Президент України Володимир Зеленський виклав відео до третьої річниці повномасштабної війни в Україні, до якого потрапили українські спортсмени.
- У відео показані кадри з матчу Евертона з Манчестером Сіті, олімпійські медалі Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко, перемога Цвєтова на Паралімпіаді та бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.
Президент України Володимир Зеленський виклав відео до третьої річниці повномасштабної війни в Україні. До нього потрапили і українські спортсмени.
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні третя річниця початку війни на всій території.
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Спортсмени у відео Зеленського
Президент України виклав відео до річниці повномасштабної війни. У ньому видно кадри з матчу між Евертоном Віталія Миколенка і Манчестером Сіті Олександра Зінченка у 2022 році, коли гравці вийшли з українською символікою на поле.
Також можна побачити олімпійські медалі Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко в Парижі, легендарна перемога Цвєтова над двома "нейтральними" на Паралімпіаді, а також бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.
Спортсмени у відео Зеленського: дивіться відео