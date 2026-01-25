Отримав пояс від Усика та подарував Трампу ключку: що відомо про зв'язки Зеленського зі спортом

Володимир Зеленський має потужні зв'язки зі спортом. Президент України підтримує вітчизняних атлетів та сприяє розвитку спорту в країні через різноманітні державні програми.

Водночас Зеленський використовує спорт, як важель впливу на міжнародній арені. Які зв'язки зі спортом має президент України – розповідає 24 канал.

Читайте також Тренд на 2016-й підкорює світ: який вигляд мали зірки українського спорту 10 років тому

Що говорив Зеленський про спорт?

Президент України народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі. У дитинстві Зеленський захоплювався футболом та навіть мріяв стати професійним гравцем.

Зеленський у молодості / Фото з відкритих джерел

Проте спортивну кар'єру політик не побудував. Однак в інтерв'ю він неодноразово говорив про важливість спорту у житті.

Так Зеленський у 2023 році на зустрічі зі студентами спортивних закладів освіти сказав, що Україна стає впливою державою, а спорт є невід'ємною частиною цього, про що йдеться на сайті Президента України.

Україна стає впливовою державою, і спорт є невід’ємною частиною цього впливу. Велику вагу мають успіхи українських спортсменів на масштабних міжнародних змаганнях, адже вони – обличчя країни. Є напрями, які повинні бути пріоритетними, бо вони матимуть вплив на міжнародні відносини й посилюватимуть Україну,

– сказав Зеленський.

Також він наголосив, що здоров'я українців є не менш важливим, адже Україну мають відбудовути сильні та здорові люди і спорт цьому запорука.

Зеленський на зустрічі зі студентами / Фото Офісу президента

"Україну потрібно відбудовувати, і це мають робити розумні й сильні люди. Українці мають довше жити, а для цього потрібен здоровий спосіб життя", – висловився президент.

Окрім того, Зеленський розповів, що заняття спортом допомагають йому зняти напругу, підтримувати працездатність та впорядкувати психологічний стан.

І взагалі – треба просто бути у формі. Треба, щоб росіяни нас боялися, тож ми всі маємо бути у формі. Країна має виглядати міцною, витривалою, бути готовою боротися. Дуже важливо, щоб наші громадяни розуміли важливість спорту. Спортсмени й політики мають популяризувати спорт як один із найважливіших напрямів,

– підсумував Зеленський.

Зеленський займається спортом / Фото з соцмереж президента України

В інтерв'ю CNN він розповідав про те, що спорт у поєднанні з класичним роком допомагає йому розслабитися.

"Мені подобається AC/DC. І українська музика – звичайно, тому що українська – моя рідна мова. Так я розумію не лише музику, а й слова. У AC/DC я не розумію всіх слів, але мені подобається їхня енергія.Тренування о шостій чи сьомій ранку під музику AC/DC, за його словами, дає йому "енергію на весь день", – поділився політик.

Як Зеленський підтримує український спорт?

З моменту обрання на посаду президента України у 2019 році Зеленський зробив спорт одним із пріоритетів своєї політики. У тому ж році він нагородив футболістів збірної України U-20 державними відзнаками за перемогу на чемпіонаті світу у Польщі.

Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити – ставлення і до вас, і до спорту,

– заявив Глава держави.

Зеленський нагородив збірну України U-20 / Фото з відкритих джерел

Відзначимо, що у 2021 році президент України особисто презентував програму, яка поєднує у собі спорт, медицину задля формування здорового образу життя. У неї входило:

Масове становлення спортивних майданчиків у дворах.

Проєкт "Здорова школа" – покращення інфраструктури у школах та обов'зякові фізкультурні заняття.

Акцент на спорт для різних вікових груп, включно з людьми 55+.

Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну програма "Ветеранський спорт" стала однією з найбільших ініцатив від держави у спорті. За нею учасники бойових дій кожні три місяці отримують 1 тисячу 500 гривень на заняття спортом.

Відомо, що вже понад 200 тисяч ветеранів подали заявки. За словами Зеленського ця програма, яка спрямована також на реабілітацію є державним пріоритетом.

Як Зеленський використовує спорт для міжнародної диплломатії?

Зеленський використовує спорт як інструмент дипломатії, особливо у контексті війни Росії проти України. Він неодноразово зустрічався з вже ексочільником МОК Томасом Бахом, дякуючи за підтримку українського спорту та бан російських атлетів.

У 2023 році президент України виступив на саміті щодо участі росіян на Олімпійських іграх 2024 року, де заявив, що передставники ворожої країни не мають місця у спорті.

Також у 2024 році Зеленський зустрівся з головою World Athletics Себастьяном Коу, який пообіцяв додаткову підтримку українським спортсменам, повідомляло Yahoo Sports.

Дякую за ваші рішучі кроки та рішення. Росія повинна відчувати, що її терористична війна призведе до відповідного ставлення до її спортсменів. І що ціна цієї війни дуже висока,

– подякував Зеленський Коу.

Зеленський зустрівся з Коу / Фото Офісу президента

Відомо також, що президент України, за інформацією The Hill, під час візіту до Білого дому у серпні 2025 року подарував президенту США Дональду Трампу клюшку для гольфу від пораненого українського воїна – це символізує тісний зв'язок війни та спорту.

Очільник США подякував військовому Костянтину Картавцеву за ключку, зазначивши, що подарунок був зроблений з любов'ю і дуже цінує його.

Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом,

– сказав Трамп.

Трамп віддячив Картавцеву за ключку: дивіться відео

Окрім того, це не єдина річ, яку подарував Зеленський Трампу. Під час першої зустрічі, яка хоч і завершилася сваркою між очільниками держав, президент України привіз із собою чемпіонський пояс WBC Олександра Усика, який зрештою і залишив в Овальному кабінеті.

Зазначимо, що раніше Усик особисто подарував президенту Украни чемпіонський пояс. Наразі титул українського боксера залишається у комірці, де Трамп збергіає інші колекційні речі.

Пояс Усика у Білому домі / Скриншот з відео

Відзначимо, що сам президент України неодноразово підтримував Усика напередодні його поєдинків, а також особисто зустрічався з боксером, аби привітати його з перемогою та обговорити важливі спортивні питання.

Зеленський зустрівся з Усиком / Фото Офісу президента

До слова. Раніше ми розповідали про те, як Володимир Зеленський покарав зрадників України, позбавивши їх державних стипендій. До списку увійшли такі відомі спортсмени, як Сергій Бубка, Яна Клочкова, Ілля Кваша та інші.