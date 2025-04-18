Зеленський ввів санкції проти п'ятьох представників російського спорту

У п'ятницю, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки росіян. Серед них є й представники спорту.

До списку, зокрема, ввійшли співаки, актори та спортсмени, які підтримують російську військову агресію проти нашої країни. Санкції, серед іншого, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів та обмеження торгівельних операцій.

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Проти кого ввели санкції

Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 246/2025. Він набирає чинності з дня його опублікування, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Всього до санкційного списку ввійшли п'ять фізичних осіб, які пов'язані зі спортом. В нього потрапили:

фехтувальниця Софья Вєлікая

лижниця Єлєна Вяльбе

боксери Дєніс Лєбєдєв і Руслан Проводніков

гімнаст Нікіта Нагорний.

Про запровадження санкцій проти них проінформують компетентні органи ЄС, США та інших країн.

До слова. Окрім цього санкційні обмеження Україна наклала на низку російських заводів, які виконують замовлення "запорєбрикового" Міноборони, а також на тамтешніх пропагандистів. Всього до списку потрапили 59 фізичних і 60 юридичних осіб.

Нагадаємо, що підписання указу про санкції Президент України анонсував напередодні. Він наголошував, що обмеження будуть накладені, зокрема, на виробників ракет "Іскандер".