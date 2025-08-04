Футболіст Кривбасу Ігор Омельченко не повернувся в Україну після тренувальних зборів у Словенії. Криворізький клуб зробив офіційну заяву з приводу скандальної ситуації.

Футбольний клуб Кривбас підтвердив інсайд блогера Ігоря Бурбаса про втечу свого гравця. Голкіпер криворіжців Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах у Словенії та не повернувся в Україну, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кривбасу.

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Офіційна заява Кривбасу з приводу втечі футболіста

Клуб одразу зв'язався зі своїм футболістом, який має чинний контракт ще на один рік. Проте Омельченко відмовився повертатися в Україну.

Кривбас продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання,

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що Кривбас проінформував про інцидент Українську Прем'єр-лігу. До речі, Омельченко відсутній у заявці команди на сезон-2025/26.

Що відомо про Ігоря Омельченка

Ігорю Омельченку 27 березня виповнилося 19 років. Він народився у Харкові.

Голкіпер є вихованцем школи харківського Арсеналу.

У 2022 році приєднався до Кривбасу. Ігор грав переважно за юнацьку команду U-19, але кілька разів також потрапляв у заявку основи на матчі УПЛ.

У минулому сезоні Омельченко зіграв за Кривбас U-19 24 матчі, у яких пропустив 49 голів, а у п'яти поєдинках зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомлялося про форварда Металіста 1925 Олексія Сидорова, який самовільно покинув клуб та виїхав з України.