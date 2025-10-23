"Боятися на війні – це нормально": офіцер ГУР прокоментував мобілізацію ексворотаря Динамо

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна мобілізація та воєнний стан. Чимало громадян бояться опинитися на війні, тому намагаються різними способами уникнути цього або ж навіть втекти з країни.

Одним з таких є відомий футболіст Артур Рудько, якого спіймали прикордонники, коли той незаконно намагався опинитися у так званому Придністров’ї після того, як його мобілізували. В коментарі 24 Каналу багаторазовий чемпіон світу та Європи з рукопашного бою Андрій Савенко, який нині є підполковником ГУР МО, розповів, як ставиться до таких історій.

Як Савенко прокоментував мобілізацію Рудька?

Він відповів на запитання, чи є сенс у мобілізації таких людей і як до них ставляться у війську. За словами титулованого спортсмена, в армії знайдеться робота кожному, а початковий страх є цілком природним.

"Боятися на війні – це нормально, якщо ти не боїшся, значить це вже неправильно, йдуть якісь збої й потрібно замислитися, пройти якийсь курс лікування, адже всі хочуть жити й страх присутній. Якщо людина боїться у цьому нічого смертельного немає, але він може виконувати інші завдання в тилу, тому що ту роботу теж треба робити.

Для того, щоб стріляти на передовій – ті патрони потрібно подавати. Якщо Рудько боїться, то хай в тилу щось робить допомагає та долучається до захисту України. Прокоментувати саму ситуацію на кордоні не можу, адже знову ж таки не володію повною інформацією, щоб відповісти на це питання", – сказав Савенко.

Що відомо про спробу Рудька перетнути кордон?

З липня 2025 року голкіпер перебував у статусі вільного агента, тому не мав бронювання й опинився в розшуку.

За інформацією Костянтина Андріюка, 22 серпня його затримали та доправили до ТЦК, де футболісту оформили штраф, який він заплатив. Після цього Артур пройшов ВЛК та 31 серпня його мобілізували, але відпустили, ймовірно, для вирішення особистих справ.

Воротар після цього вирішив здійснити втечу з України, але вона виявилася невдалою. Після перетину кордону він мав заплатити вісім тисяч доларів у криптовалюті, після чого підписати контракт з азербайджанською Габалою, таку інсайдерську інформацію оприлюднило видання Dynamomania.

Нагадаємо, що це був далеко не перший випадок в українському футболі зі спробою втечі з країни під час повномасштабного вторгнення. Раніше колишній воротар Дніпра Денис Шеліхов переплив Тису, після чого продовжив свою кар'єру в Білорусі.