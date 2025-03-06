Ворскла та Карпати розписали нульову нічию у невидовищному матчі в Полтаві

У четвер, 6 березня, стартував 20-й тур УПЛ-2024/2025. В одному із перших матчів полтавська Ворскла приймала львівські Карпати.

Ворскла – Карпати 0:0

Паралельно із поєдинком тривала гра у Житомирі, де Полісся приймало одеський Чорноморець. Початок матчу у Полтаві запам'ятався декількома стандартами від львів'ян, але жоден із них не привів до гостроти чи забитого голу, пише 24 Канал.

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"Сухий" перший тайм

На 16-й хвилині матчу було призупинено через повітряну тривогу. Зустріч відновились через деякий час.

Перший гострий момент після відновлення гри не використали Карпати. Краснопір невдало пробив після скидання від Костенка.

Одразу ще одна гостра атака могла вдатись у Карпат, якби Очеретько знайшов когось із партнерів по команді. М'яч перехопили оборонці Ворскли.

Вже у середині першого тайму Владислав Лупашко здійснив першу заміну. Замість Очеретька на полі з'явився Шах.

Із нічого господарі могли забивати. М'яч після подачі з флангу від Пердути ледь не залетів за комірець Кінарейкіну. Яків дотягнувся до м'яча. Вітер зіграв на руку Ворсклі.

Наприкінці тайму Кулач пробив через себе поруч із воротами "левів".

Невидовищна гра

У другому таймі гравці Юрія Максимова стали грати активніше та більше володіти м'ячем. Друга 45-хвилинка минала без 100-відсоткових гольових моментів. Команди створювали напівмоменти, які не привели до гола.

У середині тайму Невес пробивав у ближній кут після подачі з кутового від Бруніньйо. Це був перший удар по воротах від "зелено-білих" у другому таймі.

На 76-й хвилині Кане пробив по центру воріт львівського клубу. Кінарейкін із другої спроби забрав м'яч до рук.

До фінального свистка команди так і не створили бодай одного небезпечного моменту. Нульова мирова у Полтаві.

Ворскла після цієї нічиєї набрала 18 балів та залишається поблизу зони вильоту – 14-те місце (плей-оф на виліт). Карпати із 28 очками залишились на 6-й сходинці, відпустивши від себе житомирське Полісся. "Вовки" у цьому турі обіграли вдома Чорноморець 3:1.

Відеоогляд матчу Ворскла – Карпати